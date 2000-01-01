06.03 13:10 MIGnews.com

Француженка с синдромом Дауна стала ведущей прогноза погоды

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21-летняя Мелани из Франции доказала всему миру, что даже самые нереальные мечты сбываются, если что-то делать для их реализации.Как пишет The Loсal, с самого детства девушка грезила лишь о работе на телевидении. В особенности Мелани хотелось стать телеведущей прогноза погоды. Но, как и в любой другой ситуации, здесь тоже было одно "но" – Мелани страдала от синдрома Дауна, что практически к 0 сводило ее шансы попасть на "голубой экран". Несмотря на это, недавно она рискнула – обратилась к редакторам местных телеканалов с просьбой взять ее ведущей.На такой довольно отважный поступок француженку сподвигла ее подруга. Мелани записала короткое видео о себе и желании работать и опубликовала его. В соцсети ролик вызвал эффект разорвавшейся бомбы, спровоцировав целую общественную кампанию в поддержку девушки – "Мелани сможет". В итоге ее послание дошло до нужных людей.После того, как всего за двое суток видео Мелани в Facebook посмотрели более 2,8 млн. раз, ей поступило сразу несколько перспективных предложений. И теперь уже ей самой предстоит решить, где она хочет работать – на France 2 или BFM.Как пишет пресса, первый выпуск прогноза погоды с Мелани выйдет 27 марта.