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Ученые: потенция зависит от группы крови | Фото: Thinkstock08.03 05:29   MIGnews.com

Ученые: потенция зависит от группы крови

Группа крови значительно влияет на мужскую потенцию. Наименьшее количество проблем с мужским здоровьем возникало у добровольцев I группой крови. Об этом сообщает издание АН.

В исследовании приняло участие 350 мужчин в возрасте до 60 лет, которые сталкивались с проблемами в постели. Ученые просили всех сдать анализ крови и выяснили, что те, кто имеют II, III или IV группы крови, чаще других сталкиваются с проблемами мужского здоровья, нежели их ровесники с I группой.

Примечательно, что даже счастливые носители крови I группы, имевшие вредные привычки, не сталкивались с проблемами с потенцией. Так, большинство исследуемых мужчин, которые боролись с подобными недугами, являлись здоровыми носителями II, III или IV группы. Кроме того исследователи обратили внимание на то, что те, у кого I группа крови, находятся в меньшинстве, и составляют лишь 44%, при этом остальные входят в группу риска.
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