Валерий Леонтьев не будет переезжать из Майами на Рублевку
Валерий Леонтьев не будет переезжать из Майами на Рублевку. Об этом певец заявил в интервью Sobesednik.ru, пишет Политика Сегодня.
Ранее в СМИ появилась информация, что российский певец Валерий Леонтьев возвращается на постоянное место жительства из США в Москву и собирается купить коттедж на Рублевке. Как пояснил артист, делать этого он не собирается, потому что не потянет. По словам Леонтьева, "в Майами все в десять раз проще".
Певец говорит, что частенько наведывается в свой "домик в деревне Майами", и не так давно даже покрасил забор в белый цвет, хотя любимым цветом у него является черный. "Но не покрашу же я забор черной краской! Еще не так поймут", — шутит Леонтьев.