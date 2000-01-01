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Валерий Леонтьев не будет переезжать из Майами на Рублевку 07.03 00:15   MIGnews.com

Валерий Леонтьев не будет переезжать из Майами на Рублевку

Валерий Леонтьев не будет переезжать из Майами на Рублевку. Об этом певец заявил в интервью Sobesednik.ru, пишет Политика Сегодня.

Ранее в СМИ появилась информация, что российский певец Валерий Леонтьев возвращается на постоянное место жительства из США в Москву и собирается купить коттедж на Рублевке. Как пояснил артист, делать этого он не собирается, потому что не потянет. По словам Леонтьева, "в Майами все в десять раз проще".

Певец говорит, что частенько наведывается в свой "домик в деревне Майами", и не так давно даже покрасил забор в белый цвет, хотя любимым цветом у него является черный. "Но не покрашу же я забор черной краской! Еще не так поймут", — шутит Леонтьев.

К слову, сейчас артист гастролирует по России.
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