В Ленинградской области "мироточит" статуя Ленина

Глава администрации Светогорска Ленинградской области России Сергей Давыдов заявил, что в городе начал мироточить установленный на Красной площади памятник Владимиру Ленину, сообщает ТСН.
"Проходил сегодня мимо площади и заметил едва уловимую перемену на лице нашего бывшего вождя. Подошел ближе и понял, что из лыка Ильича течет слеза. И это точно не были следы дождя. И тут я понял, что памятник Ленину тоже начал мироточить", - сказал Давидов.
По его словам, в России "начали происходить настоящие чудеса".
"Не знаю, перешагнет ли волшебство через границу, но я бы на месте финнов не расслаблялся. И пусть кто-то думает, что Ленин не плачет, а насмехается над Поклонской", - отметил Давыдов.
Несколькими днями ранее депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская заявила о другом "чуде" - мироточащем бюсте последнего российского императора Николая II.
"Люди приходят с детьми, чтобы приложить их, чтобы исцелились дети, которые заболели... Это чудо, которое не объяснят ни ученые, никто. И это в столетнюю годовщину (убийства Николая и его семьи – ред.)", - сказала она.