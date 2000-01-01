Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Глава украинской таможни Нефедов побывал на порно-шоу 06.02 16:29   MIGnews.com

Глава украинской таможни Нефедов побывал на порно-шоу

Глава Таможенной службы Украины Максим Нефедов побывал на закрытой вечеринке в одном из самых дорогих киевских ночных клубов.

На видео, опубликованном изданием "Страна.UA", можно увидеть, как главный таможенник страны совершает неоднозначные движения в компании полуобнаженных женщин.

Сообщается, что Нефедов побывал на специальном порно-шоу, проходившем в "тайной комнате" этого клуба, на вечеринке De Sad, куда можно попасть лишь по предварительной записи.

"Secret Room в ресторане Queen это нечто! Порно шоу, горы кокаина и много девушек легкого поведения. Всем рекомендую", - говорится в отзывах об этих вечеринках.

Также сообщается, что клуб Queen принадлежит российскому ресторанному холдингу Bulldozer Group, владеющему сетью подобных заведений в России, Украине, Казахстане, Китае и ОАЭ.



Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:40
ФАТХ призвал силы безопасности ПА поддержать террористов  
21:21
Тысячи кошек и собак оказались под угрозой гибели в Ухане
21:05
Палестинцев официально лишили израильских продуктов
20:54
ХАМАС и ФАТХ отменили встречу в Газе
20:37
Нетаниягу поговорил с Джонсоном о зоне свободной торговли
20:20
В Израиле повысили уровень боеготовности
20:02
Теракты в Израиле: ЦАХАЛ получил указания
19:52
Венгрия приняла новую стратегию нацбезопасности
19:35
Эрдан: предпримем решительные шаги
19:21
Нетаниягу о терактах: эти трюки Аббаса не спасут  
19:06
Названо имя террориста, напавшего в Иерусалиме
18:50
Раненые солдаты Голани принесли присягу: "худшее позади"  
18:37
Ликуд взывает к Ганцу из-за "замашек" Ольмерта
18:36
СМИ: арестованный террорист – без криминального прошлого
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus