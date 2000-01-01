06.02 16:29 MIGnews.com

Глава украинской таможни Нефедов побывал на порно-шоу

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Глава Таможенной службы Украины Максим Нефедов побывал на закрытой вечеринке в одном из самых дорогих киевских ночных клубов.На видео, опубликованном изданием "Страна.UA", можно увидеть, как главный таможенник страны совершает неоднозначные движения в компании полуобнаженных женщин.Сообщается, что Нефедов побывал на специальном порно-шоу, проходившем в "тайной комнате" этого клуба, на вечеринке De Sad, куда можно попасть лишь по предварительной записи."Secret Room в ресторане Queen это нечто! Порно шоу, горы кокаина и много девушек легкого поведения. Всем рекомендую", - говорится в отзывах об этих вечеринках.Также сообщается, что клуб Queen принадлежит российскому ресторанному холдингу Bulldozer Group, владеющему сетью подобных заведений в России, Украине, Казахстане, Китае и ОАЭ.