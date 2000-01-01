«Планета Билан» - всего два концерта в Израиле

В жизни каждого большого артиста наступает момент, когда хочется заглянуть внутрь себя. Несколько лет назад Дима Билан написал книгу-мемуары “Планета Билан”, в которой рассказывает о своем творческом пути. Как он сам признается - его главный мотиватор в жизни - любовь к музыке.
Имя Дима Билан впервые прогремело на орбите российского шоу бизнеса 18 лет назад. Чуть позже, на “Евровидении - 2006”, молодой российский исполнитель занял 2-е место, а затем, на “Евровидении - 2008” с песней “Believe” - 1-е место , став единственным исполнителем из России, победившим на этом престижном конкурсе. С тех пор популярность Димы Билана только росла, он стал рекордсменом по количеству всевозможных наград и престижных музыкальных премий.
Совсем скоро Дима Билан привезет в Израиль свое первое живое фэнтези-шоу «Планета Билан». Это шоу - логическое продолжение книги, только здесь Билан рассказывает о себе с помощью музыки. Грандиозный тур «Планета Билан» стартовал в 2019 году, концерты прошли в 22 городах России и странах Прибалтики.
За время пути программа совершенствовалась и обрастала новыми деталями и новыми песнями, и будет представлена в Израиле в своем наилучшем виде.
Этому шоу трудно дать стандартное определение - ведь то, что происходит на сцене, объединяет в себе разные жанры - от концерта до перформанса, от документального кино до героического комикса. Побывать на этом шоу - все равно, что погрузиться в душу исполнителя. Специально для этой программы Дима Билан снял эпизоды-исповеди о своей жизни. И хоть в них нет прямых фактов биографии, а лишь только ощущения, переживания и эмоции - перед зрителем открывается весь внутренний мир героя.
Два с лишним часа живого голоса Димы Билана в сопровождении высоко профессиональных музыкантов и танцоров, невероятные спецэффекты, неожиданные световые и сценические решения, мировой уровень исполнения.
«Планета Билан» поистине шоу планетарного масштаба!
Не пропустите!
Всего 2 концерта в Израиле!
2 апреля, 21:00 в Центре Конгрессов в Хайфе
3 апреля, 21:00 в “Аудиториум Смоларш” в Тель Авиве