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«Планета Билан» - всего два концерта в Израиле | Фото:06.02 12:58   MIGnews.com

«Планета Билан» - всего два концерта в Израиле

В жизни каждого большого артиста наступает момент, когда хочется заглянуть внутрь себя. Несколько лет назад Дима Билан написал книгу-мемуары “Планета Билан”, в которой рассказывает о своем творческом пути. Как он сам признается - его главный мотиватор в жизни - любовь к музыке.

Имя Дима Билан впервые прогремело на орбите российского шоу бизнеса 18 лет назад. Чуть позже, на “Евровидении - 2006”, молодой российский исполнитель занял 2-е место, а затем, на “Евровидении - 2008” с песней “Believe” - 1-е место , став единственным исполнителем из России, победившим на этом престижном конкурсе. С тех пор популярность Димы Билана только росла, он стал рекордсменом по количеству всевозможных наград и престижных музыкальных премий.

Совсем скоро Дима Билан привезет в Израиль свое первое живое фэнтези-шоу «Планета Билан». Это шоу - логическое продолжение книги, только здесь Билан рассказывает о себе с помощью музыки. Грандиозный тур «Планета Билан» стартовал в 2019 году, концерты прошли в 22 городах России и странах Прибалтики.

За время пути программа совершенствовалась и обрастала новыми деталями и новыми песнями, и будет представлена в Израиле в своем наилучшем виде.

Этому шоу трудно дать стандартное определение - ведь то, что происходит на сцене, объединяет в себе разные жанры - от концерта до перформанса, от документального кино до героического комикса. Побывать на этом шоу - все равно, что погрузиться в душу исполнителя. Специально для этой программы Дима Билан снял эпизоды-исповеди о своей жизни. И хоть в них нет прямых фактов биографии, а лишь только ощущения, переживания и эмоции - перед зрителем открывается весь внутренний мир героя.

Два с лишним часа живого голоса Димы Билана в сопровождении высоко профессиональных музыкантов и танцоров, невероятные спецэффекты, неожиданные световые и сценические решения, мировой уровень исполнения.

«Планета Билан» поистине шоу планетарного масштаба!

Не пропустите!

Всего 2 концерта в Израиле!

2 апреля, 21:00 в Центре Конгрессов в Хайфе

3 апреля, 21:00 в “Аудиториум Смоларш” в Тель Авиве

Заказ билетов  bit.ly2tKCwIl

Дополнительная информация здесь.

Информация предоставлена PR - агентством Bard PR


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