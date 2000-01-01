06.02 18:25 MIGnews.com
Свадебную церемонию прервали стоны из порно
Во время бразильской свадьбы вместо марша Мендельсона случайно включили запись сексуальных стонов. Об этом сообщает издание Daily Mirror во вторник, 6 февраля.
В момент, когда жених и невеста подходили к столу, где оформляют бракосочетания, неожиданно торжественная музыка сменилась на громкие женские стоны.
Музыку тут же выключили, и церемонию решили продолжить в тишине, которую прерывали смех гостей.
Недоразумение произошло по вине организаторов свадьбы, которые скачали в интернете пиратскую запись свадебного марша и не проверили ее перед воспроизведением.
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