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youtube 06.02 18:25   MIGnews.com

Свадебную церемонию прервали стоны из порно

Во время бразильской свадьбы вместо марша Мендельсона случайно включили запись сексуальных стонов. Об этом сообщает издание Daily Mirror во вторник, 6 февраля.

В момент, когда жених и невеста подходили к столу, где оформляют бракосочетания, неожиданно торжественная музыка сменилась на громкие женские стоны.

Музыку тут же выключили, и церемонию решили продолжить в тишине, которую прерывали смех гостей.

Недоразумение произошло по вине организаторов свадьбы, которые скачали в интернете пиратскую запись свадебного марша и не проверили ее перед воспроизведением.
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