В чем отличие блок-контейнера от бытовки

В обиходе дачников и строителей слово «бытовка» приобрело слегка негативный оттенок. Им стали называть все виды временных сооружений, каких бы габаритов они ни были, для каких целей бы ни предназначались. Многие и вовсе считают их синонимами. На деле же это не так. Существует целый ряд коренных отличий, разобраться в которых нам и предстоит в этой статье.
Особенности и предназначение бытовок
Следует различать два вида этих сооружений:
1. Деревянные. Пользуются большим спросом среди огородников. Служат для временного проживания, приема гостей или хранения садового инвентаря. Способ внутренней отделки зависит от их предназначения. Для строительных вариантов применяется оргалит – толстый прессованный картон, предотвращающий проникновение влаги. А для загородного жилья используется вагонка – обшивочная доска, отличающаяся низкой теплопередачей и огнеупорными свойствами.
2. Металлические. Отличаются деревянным каркасом, обшитым металлическими листами. Часто в садовых журналах можно увидеть недорогие блок контейнеры с доставкой в Москве. Чтобы разобраться, оригинал это или обычная бытовка, нужно обратить внимание на размер изделия и способ его обшивки. Бытовки обычно меньше по размеру, а контейнеры покрыты оцинкованным профлистом.
Несмотря на отчасти скептическое отношение к бытовкам, эти небольшие вагончики имеют несколько важных преимуществ. Они относительно дешевы, производятся из экологически чистых материалов, легки в сборке и разборке и не требуют специальных условий для перевозки.
Внешний вид блок-контейнеров практически ничем не отличается от бытовок. Но процесс их изготовления значительно сложнее. Скелет таких сооружений состоит из гнутых профилей, сваренных между собой. Внутренняя часть конструкции наполнена минеральной ватой, которая способствует сохранению тепла, а внешняя обшита оцинкованными листами. Следует отметить весьма низкие цены на блок контейнеры в Москве и области. Это объясняется тем, что производятся они для коммерческих целей и выпускаются массово. Особым спросом эти модели пользуются у строительных фирм, которые размещают в контейнерах офисы, комнаты отдыха и жилье для рабочих.
Преимущества блок-контейнеров
● Способность хорошо и долго удерживать тепло. Этот эффект достигается за счет использования толстых слоев утеплителя.
● Долговечность. Металлический каркас обеспечивает надежность конструкции, а жесткость комплектующих элементов придает контейнеру больше устойчивости.
● Возможность модификации. При желании можно запросто установить дополнительную комнату, не прибегая к помощи специалистов. Для этого достаточно купить сборно-разборные блок контейнеры в Москве и следовать инструкциям. Богатый функционал позволяет водружать двухэтажные сооружения, что очень важно для строительных фирм.
● Совмещение и компоновка. Если объема одного контейнера недостаточно для поставленных целей, можно совмещать вагончики, создавая при этом просторные помещения для проведения совещаний или для организации общежития.
Чтобы возвести постройку из блок-контейнеров, не обязательно ждать теплого времени года. Материал адаптирован к высоким температурным перепадам, а работа с ним вполне возможна при 50 градусах мороза. Для подготовки фундамента не требуется рытья котлована или создания специальной подушки. Достаточно как следует расчистить территорию и привести ее в благоустроенный вид.
Каждое из этих сооружений имеет свои отличительные черты. А чтобы выбор оказался максимально верным, нужно правильно определить цель.