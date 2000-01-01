Металлические сборные бытовки со всеми коммуникациями
Владельцам строительных компаний известно, как сложно найти жилье для рабочих, особенно это касается удаленных объектов. Необходимость заселения целых бригад создает определенные трудности. Очень часто строительство объекта ведется в холодное время года, поэтому помещения обязательно должны быть отапливаемые и иметь все необходимые коммуникации.
Главные причины приобрести дачную мобильную конструкцию
Все последующие причины можно отнести к неоспоримым преимуществам блок-контейнеров:
● стоимость. Большинство специализированных организаций осуществляет изготовление и продажу дачных конструкций по низкой цене, это намного дешевле, чем возводить капитальное строение;
● проживать в них можно в любое время года. Клиенту предоставляется множество вариантов, где учитываются количество комнат, отделка, используемые материалы, а также проведение всевозможных коммуникаций, например, можно приобрести сантехнические бытовки с душем и туалетом;
● минимальные сроки изготовления конструкции;
● быстрый монтаж.
Покупателю необходимо решить, какой будет конструкция изнутри и снаружи. Далее подобрать более привлекательную компанию, цену, сроки, которые удовлетворяют общим требованиям. Затем представители фирмы обговаривают дополнительные условия – начинается момент создания времянки. Благодаря небольшому весу здания не требуется заливка дополнительного фундамента.
На что обратить внимание при покупке дачных бытовок
Перед заказом блок-конструкции следует рассмотреть возможные плюсы и минусы. Не лишним будет лично проконтролировать установку здания. Потребителю необходимо четко решить, в какое время года он будет здесь проживать. Если только летом, то дополнительных деталей не требуется, а если в зимний период – следует купить утеплённые бытовки для дачи. Времянки для зимы имеют дополнительное утепление, оснащены обогревательными коммуникациями. Также учитывается площадь помещения, наличие кухни, тамбура, число комнат. Количество окон и материал их изготовления – немаловажный фактор.
Многие организации, занимающиеся изготовлением блок-контейнеров, предлагают готовые варианты или учитывают индивидуальный план заказчика. Каждый человек сможет спланировать себе дачу с любым цветом отделки. Материалы клиент также сможет выбрать самостоятельно, будь то дерево или металл. Сегодня большое количество людей отдает предпочтение деревянным бытовкам, считая их красивыми, теплыми. И это не удивительно, ведь они имеют массу положительных сторон. Единственным нюансом здесь может являться цена на такое строение, но она со временем вполне оправдывает себя. Дачные блок-конструкции имеют привлекательный внешний вид, великолепную теплоизоляцию, а при желании несколько контейнеров можно соединить в один многоэтажный мобильный дом.
Дачные бытовки должны быть сухими и теплыми круглый год. Поэтому заказчику необходимо выбрать будущий домик, имеющий слой утеплителя не менее 100 мм и двухслойную пароизоляцию. Конструкция должна быть оснащена тамбуром – он позволит останавливать подачу холодного воздуха и не даст ему попасть в основные комнаты. Все внимание клиент должен обратить на обогревательные приборы, имеющие хотя бы небольшую мощность (от 1,5 кВт). Наличие стен из оргалита поможет обеспечить сухость внутри помещения круглый год.