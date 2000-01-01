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В Турции мусульманам ограничат левую руку | Фото:07.02 06:33   MIGnews.com

В Турции мусульманам ограничат левую руку

Турецким мусульманам не рекомендуется использовать левую руку для приема пищи и питья.

Об этом во вторник, 6 февраля говорится в фетве, опубликованной управлением по делам религии (диянет) Турции, передает Sözcü.

Отмечается, что пророк Мухаммед, устанавливая общие принципы в отношении принятия пищи, "не считал использование левой руки приятным".

"Левой рукой едят и пьют шайтаны, поэтому он учил есть и пить правой рукой", – говорится в фетве.

Родителям-мусульманам посоветовали учить этому детей с раннего возраста. Отмечается, что использовать левую руку для еды и питья допустимо лишь в том случае, если у человека есть физические недостатки.

Ограничение по использованию левой руки существует в исламе с древних времен. Однако в светской Турции подобные правила соблюдаются далеко не всеми, из-за чего Диянет считает своим долгом периодически напоминать о них.

В конце декабря прошлого года диянет издал религиозный указ о разводе. Согласно документу супруг, назвавший свою жену сестрой или матерью, считается разведенным с ней.

Напомним, в прошлом году в Турции объявили о недопустимости красить волосы в черный цвет мужчинам.
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