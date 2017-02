06.02 22:44 MIGnews.com

Красавица-ныряльщица прыгнула в бассейн с 16-метровой вышки

Видео опубликовано Sydney Brown (@sydneybrown_xo) Янв 29 2017 в 8:47 PST

В Сети было опубликовано видео прыжка хай-дайвера Сесилии Карлтон с 16-метровой вышки в бассейн. Ролик был снят на борту самого крупного в мире круизного лайнера Harmony of the Seas, передает The Daily Mail.Отмечается, что на Harmony of the Seas находится самый глубокий в мире бассейн среди расположенных на пассажирских лайнерах. При этом точная глубина не сообщается.Сообщается, что размеры лайнера Harmony of The Seas позволяют принять на своем борту до 5,5 тысяч пассажиров.