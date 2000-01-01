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Леди Гагу назвали сатанисткой и участницей мирового заговора 06.02 21:53   MIGnews.com

Леди Гага устроила "сатанинский ритуал" на Супербоуле

Американскую поп-артистку Леди Гагу обвинили в сатанизме, а также в мировом заговоре после ее выступления на Супербоуле, о чем сообщает The Independent.

Издание отмечает, что основатель проекта InfoWars Алекс Джонс, который также является сторонником теории заговора, еще до начала выступления артистки призывал людей не смотреть шоу.

Он утверждает, что Леди Гага участвует в создании "нового мирового порядка". Кроме того он заявил, что ее шоу в рамках Супербоула не что иное, как темный ритуал. А сама певица выйдет на сцену облаченной в костюм из плоти.



"Организаторы мероприятия решили осквернить Америку, сломать нашу волю и заставить нас поклоняться", - высказался Джонс.

Он также назвал частью темного действа три сотни дронов, которые задействовали в выступлении певицы.

"Она будет возвышаться на крыше стадиона, управляя и следя за нами с помощью дронов, парящих повсюду", - отметил он.
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