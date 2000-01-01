07.01 03:39 MIGnews.com

Стартовали съемки нового фильма о Бэтмене

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Режиссер Мэтт Ривз, известный по фильмам "Планета обезьян: Война" и "Планета обезьян: Революция", начал работу над новой картиной "Бэтмен". Главные роли в ленте исполнят Роберт Паттинсон, Зои Кравиц, Пол Дано, Энди Серкис и Джеффри Райт.Райт, который в новом фильме исполнит роль капитана Джеймса Гордона, в своем официальном микроблоге в Twitter сообщил о начале съемок."Проснулся из-за джетлага в 10 часов вечера и подумал, что опоздал. Сейчас на часах 4:45. Еду в Готэм", - написал он.Предположительная дата премьеры картины назначена на июнь 2021 года.