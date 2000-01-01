07.01 04:25 MIGnews.com

Какие женщины чувствуют себя самыми счастливыми?

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Согласно результатам проведенного в Японии исследования, самыми счастливыми чувствуют себя женщины в возрасте более 90 лет, как пишет ladyportal.info.Исследование охватывало несколько возрастных групп старше 70. Учитывалось, как долго человек находится в хорошем настроении, считает ли он себя счастливым и другое, а результаты оценивались по балльной системе.Как показал опрос, 70-летние набрали 7,4 балла, 80-летние - 8,2, а те, кому уже больше 90 лет - 8,8 баллов из десяти. При этом, в этой возрастной категории женщины по показателю счастья на 1 пункт опережают мужчин.Напротив, грусть и уныние свойственны более молодым респондентам: этот показатель у 70-летних составил 3,2 пункта, у 80-летних - 2,7, а у 90-летних - 2,3 пункта.Ученые также отмечают, что "мужчины в большей степени, чем женщины зависят от общественной оценки своей деятельности, поэтому им сложнее привыкнуть к снижению социальной активности в пожилом возрасте"."В то же время вне зависимости от пола, чем старше человек, тем больше он способен контролировать свое настроение и стараться видеть позитивное даже в сложной жизненной ситуации", - рассказали исследователи.Ранее ученые выяснили, что мужчины во многих аспектах современной жизни испытывают большее удовлетворение, чем женщины.