Лицом косметики Maybelline стал… мужчина

Американский бьюти-блогер Мэнни Гутьеррес стал лицом косметической компании Maybelline New York, пишет The Guardian.Это первый мужчина, который стал лицом рекламной кампании в истории марки. Он будет представлять тушь для ресниц The Colossal Big Shot.Гутьеррес завел видеоблог на YouTube в 2014 году. На его канал подписаны более 2 миллионов человек. Он записывает обучающие видео о макияже. Мэнни выступает за права мужчин пользоваться косметикой и является открытым геем.