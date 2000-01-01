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скриншот с видео YouTube 06.01 14:48   MIGnews.com

Германия: на пляж выбросило тысячи киндер-сюрпризов

На городском пляже острова Лангеог в Германии местные жители нашли тысячи пластиковых яиц с игрушками внутри.

Местные СМИ предполагают, что у берегов в Северном море неизвестное грузовое судно могло потерять контейнер с яйцами во время шторма.

Сейчас на пляже местные жители собирают яйца, так как опасаются за безопасность животных.

СМИ со ссылкой на местные власти сообщают, что на берегу были обнаружены и другие предметы, например, части конструкторов.

На видеозаписи с места видно, что горожане наполняют яйцами огромные мешки. Всего предстоит очистить около 500 метров береговой линии.


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