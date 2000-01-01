Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Тунберг предложили добраться из Лиссабона в Мадрид на осле 06.12 02:30   MIGnews.com

Тунберг предложили добраться из Лиссабона в Мадрид на осле

Шведская активистка Грета Тунберг скоро должна посетить 25-ю конференцию Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая пройдет в Мадриде.

Учитывая позицию активистки, которая отказалась от авиаперелетов, жильцы населенного пункта Талавера-де-ла-Рейна предложили Тунберг добираться до Мадрида на осле. Они готовы предоставить шведке животное, поскольку "осознают важность повышения осведомленности мира о состоянии окружающей среды".

Тем не менее, Тунберг решила отправиться из Лиссабона в Мадрид на поезде.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
00:07
Япония: тысячи пациентов гибнут из-за лечения антибиотиками
23:15
Названы ведущие "Евровидения-2020"
21:57
В Великобритании женщина построила паб для своего мужа
21:35
Польша хочет купить территорию бывшего концлагеря у Австрии
20:44
Стрельба на авиабазе в США: есть погибшие
20:13
Нетаниягу и Путин поговорили по телефону: о чем шла речь
19:51
Мятежи на границе с Газой возобновились: первые подробности
19:27
Поэт тепла и солнца
19:19
Путин хочет лично встретиться с Зеленским
18:39
Самые влиятельные женщины мира: кто отличился в 2019 году
18:16
Нетаниягу и Ганц грозят победить друг друга на выборах
17:50
Ди Каприо пожертвовал около $100 млн на спасение природы
17:32
Нетаниягу: мы готовимся к ненужным выборам
16:47
Кац и Лавров обсудили помилование Наамы Иссахар
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus