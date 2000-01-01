Тунберг предложили добраться из Лиссабона в Мадрид на осле
Шведская активистка Грета Тунберг скоро должна посетить 25-ю конференцию Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая пройдет в Мадриде.
Учитывая позицию активистки, которая отказалась от авиаперелетов, жильцы населенного пункта Талавера-де-ла-Рейна предложили Тунберг добираться до Мадрида на осле. Они готовы предоставить шведке животное, поскольку "осознают важность повышения осведомленности мира о состоянии окружающей среды".
Тем не менее, Тунберг решила отправиться из Лиссабона в Мадрид на поезде.