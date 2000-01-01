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MARUV стала лучшей исполнительницей по версии MTV Россия 05.11 23:10   MIGnews.com

MARUV стала лучшей исполнительницей по версии MTV Россия

В испанской Севилье состоялась церемония награждения престижной европейской музыкальной премией MTV Europe Music Awards. Главные награды достались таким исполнительницам как Тейлор Свифт и Билли Айлиш. Приз в номинации лучший исполнитель по версии MTV Россия получила украинская певица MARUV.

Как сообщает пресс-служба премии, Билли Айлиш получила награды MTV Europe Music Awards в двух номинациях: как лучший исполнитель 2019 года и за лучшую песню - Bad guy. Наградой за лучшее видео была отмечена исполнительница Тейлор Свифт за видеоклип на песню ME!

Также сообщается, что в этом году впервые была вручена награда в номинации "Рок-икона": в этой категории стал победителем вокалист группы Oasis Лиам Галлахер.


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