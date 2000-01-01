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Джоли экстренно эвакуировали со съемок: что произошло | Фото:05.11 15:50   MIGnews.com

Джоли экстренно эвакуировали со съемок: что произошло

Голливудская актриса Анджелина Джоли с коллегой Ричардом Мэдденом (Робб Старк в сериале "Игра престолов", - ред.) и всей съемочной командой были экстренно эвакуированы из-за неразорвавшейся бомбы.

О чрезвычайном происшествии на съемках супергеройского фильма от Marvel "Вечные" сообщает таблоид The Sun.

"Очевидно, что это было ужасно – бомба могла там находиться в течение десятилетий, и кто знает, что произошло бы в случае, если ее потревожили. Одни из величайших звезд в мире были на съемочной площадке! К счастью, эксперты справились", – рассказал инсайдер.

В частности, съемки проходили на одном из Канарских островов Фуэртевентуре. После обнаружения бомбы на место сразу же вызвали экспертов по утилизации боеприпасов. Журналисты уточнили, что во времена Второй мировой войны у нацистов в этом месте была собственная база. Есть вероятность, что боеприпас находился там еще с тех времен.

Как ранее было объявлено, режиссером супергеройского фильма стала Хлоя Чжао, снявшая "Наездник" и "Песни, которым меня научили братья". На экране вместе с Джоли и Мэдденом появятся Сальма Хайек, Джемма Чан, Кит Харингтон, Брайан Тайри Генри. В основу сюжета легла история о расе сверхлюдей, появившихся из-за экспериментов Целестиалов.




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