05.11 14:14 MIGnews.com

Семья воссоединилась после 59 лет разлуки

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Сьюзен Масруа, которая родилась в Великобритании и сейчас живет в израильском городе Тайбе, воссоединилась со своим младшим братом Энди Куком в аэропорту Бен-Гуриона. Они не видела друг друга 59 лет.60-летняя Сьюзен выросла в приемной семье, и в 18 лет приехала в Израиль на заработки, где встретила своего мужа и решила остаться жить в Тайбе.В течение многих лет Сьюзан пыталась найти других членов своей семьи, но безрезультатно. В конце концов, Сьюзен нашла страницу в Интернете своей школы-интерната, которую она посещала, и узнала свою бывшую подругу. Семья этой женщины знала историю Сьюзан и сообщила ей, что её разыскивают родственники.Пара связала Сьюзен с ее братом Энди, который на два года младше. Сначала Энди не поверил, что это его сестра, но когда он убедился в этом - они оба заплакали. Энди связал ее с другими членами семьи, с которыми она с нетерпением ждет встречи.