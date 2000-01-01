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06.11 01:04   MIGnews.com

Исландец показал еду из MacDonald's, купленную 10 лет назад

Гамбургер из McDonald's и картошка фри не успели разложиться за 10 лет хранения. Еду из MacDonald's купил исландец Хьортур Смарасон незадолго до того, как Исландия закрыла три своих филиала в конце октября 2009 года.

"Я слышал, что MacDonald' никогда не разлагается, поэтому я просто хотел посмотреть, правда это или нет", - заявил он.

Десять лет спустя еда выглядит почти точно также, как и в день приобретения.



В беседе с BBC News владелец Snotra House Сигги Сигурдур, где живет Самарасон, сказал, что люди со всего мира приезжают в его общежитие, чтобы увидеть гамбургер и картошка фри, которые выставлены как экспонат.

"Конечно, это забавно, но заставляет задуматься о том, что ты ешь. Там нет плесени, только бумажная упаковка постарела". Изначально Смарасон хранил еду в полиэтиленовом пакете в своем гараже.

Спустя три года он решил пожертвовать её Национальному музею Исландии, но через несколько лет музей решил, что он не оборудован для этого, и вернул еду Смарасону - за исключением некоторых картофель фри, которые, по словам сотрудников музея, съели любопытные гости.


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