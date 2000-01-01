06.11 01:04 MIGnews.com

Исландец показал еду из MacDonald's, купленную 10 лет назад

A decade after McDonald's shut down in Iceland, thousands of online users follow the live slow decay of the last order -- a seemingly indestructible burger with fries protected in a glass case in Snotra House, a hostel in Thykkvibaer



📸 Angelika Osiewalska pic.twitter.com/NuXCMFVI2O — AFP news agency (@AFP) 1 ноября 2019 г.

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Гамбургер из McDonald's и картошка фри не успели разложиться за 10 лет хранения. Еду из MacDonald's купил исландец Хьортур Смарасон незадолго до того, как Исландия закрыла три своих филиала в конце октября 2009 года."Я слышал, что MacDonald' никогда не разлагается, поэтому я просто хотел посмотреть, правда это или нет", - заявил он.Десять лет спустя еда выглядит почти точно также, как и в день приобретения.В беседе с BBC News владелец Snotra House Сигги Сигурдур, где живет Самарасон, сказал, что люди со всего мира приезжают в его общежитие, чтобы увидеть гамбургер и картошка фри, которые выставлены как экспонат."Конечно, это забавно, но заставляет задуматься о том, что ты ешь. Там нет плесени, только бумажная упаковка постарела". Изначально Смарасон хранил еду в полиэтиленовом пакете в своем гараже.Спустя три года он решил пожертвовать её Национальному музею Исландии, но через несколько лет музей решил, что он не оборудован для этого, и вернул еду Смарасону - за исключением некоторых картофель фри, которые, по словам сотрудников музея, съели любопытные гости.