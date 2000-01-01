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Из тюрьмы в ЦАХАЛ: история будущего офицера | Фото:05.11 10:47   MIGnews.com

Из тюрьмы в ЦАХАЛ: история будущего офицера

"В 12 лет я был в тюрьме за то, что ударил кого-то ножом", - вспоминает Тбибо Деста, который недавно закончил обучение в качестве солдата бригады "Голани" и вскоре начнет подготовку, чтобы стать офицером в Армии обороны Израиля.

Тбибо приехал в Израиль в возрасте трех лет из Эфиопии со своей семьей.

В 12 лет его отправили в исправительное учреждение за нападение с ножом и сопротивление аресту. В течение следующих нескольких лет он попадал в тюрьму из-за обвинений в насилии и наркотиках.

Тбибо объяснил 13 каналу, что он вырос в районе, где "Пабло Эскобар - премьер-министр, а Эль Чапо - президент, я ничего другого не знал". Он добавил, что молодежь в этих областях тянет к наркотикам и алкоголю, побуждая к мелким кражам, потому что это самый простой способ заработать деньги. Его единственным желанием в этом молодом возрасте было повышение криминального статуса и получение "легких денег". В 17 лет он проходил исправительную программу в тюрьме, и решил, что хочет присоединиться к Армии обороны Израиля.

Тбибо прошел программу на юге для одиноких солдат и молодежи из трудных семей. После чего он поступил в предвоенную академию на юге Израиля, во время которой он должен был выполнять общественные работы. "Утром я работал заключенным на общественных работах, а днем ​​я был советником по делам молодежи".

В настоящее время Тбибо пытается стать офицером ЦАХАЛа и регулярно посещает его старый район, пытаясь повлиять на других молодых людей и изменить их образ жизни. Он мечтает однажды открыть предвоенную академию в своем старом районе, чтобы помочь другим присоединиться к армии и оставить будущее преступности и насилия.


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