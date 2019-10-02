05.10 10:43 MIGnews.com

Пугачеву показали без фотошопа

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Поклонники примадонны российской и советской эстрады Аллы Пугачевой засняли ее без ретуши.На фан-страницах звезды появилось видео с артисткой.В объективы камер Пугачева попала во время посещения планетария. Поклонники были поражены, как плохо она выглядит на "живых" необработанных фото. Ведь многие привыкли, что эта женщина "не стареет".Одета Алла Борисовна была не в молодежное мини, а в привычный балахон. Также многие отметили бледность певицы.