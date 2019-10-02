Пугачеву показали без фотошопа

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Posted @withrepost • @tvoy_planetary 🧬 "Не верь глазам своим!" ⠀ ⠀ Да, вы все правильно понимаете – это один из самых любимых наших экспонатов в интерактивном музее «Лунариум» ⠀ ⠀ Оптические иллюзии, эффекты, которые не поддаются объяснению – все эти научные волшебства испытали на себе Лиза и Гарри Галкины. ⠀ А еще дети сами создавали паровые облака, узнавали свой вес на других планетах, нажимали на кнопки, поворачивали рычаги и под руководством нашего научного сотрудника Михаила Смехова сделали немало открытий о том, как устроен наш мир. Удивительный мир науки, такой, от которого у всех детей на планете горят глаза. ⠀ ⠀ Хотя, почему только у детей? ⠀ Даже со взрослым здесь происходят удивительные метаморфозы: ведь можно вновь почувствовать себя ребенком-первооткрывателем 🌠 ⠀ ⠀ #московскийпланетарий #моспланетарийдетям #планетарийсемье