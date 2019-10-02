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Пугачеву показали без фотошопа | Фото:05.10 10:43   MIGnews.com

Пугачеву показали без фотошопа

Поклонники примадонны российской и советской эстрады Аллы Пугачевой засняли ее без ретуши.

На фан-страницах звезды появилось видео с артисткой.

В объективы камер Пугачева попала во время посещения планетария. Поклонники были поражены, как плохо она выглядит на "живых" необработанных фото. Ведь многие привыкли, что эта женщина "не стареет".

Одета Алла Борисовна была не в молодежное мини, а в привычный балахон. Также многие отметили бледность певицы.


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Posted @withrepost • @tvoy_planetary 🧬 "Не верь глазам своим!" ⠀ ⠀ Да, вы все правильно понимаете – это один из самых любимых наших экспонатов в интерактивном музее «Лунариум» ⠀ ⠀ Оптические иллюзии, эффекты, которые не поддаются объяснению – все эти научные волшебства испытали на себе Лиза и Гарри Галкины. ⠀ А еще дети сами создавали паровые облака, узнавали свой вес на других планетах, нажимали на кнопки, поворачивали рычаги и под руководством нашего научного сотрудника Михаила Смехова сделали немало открытий о том, как устроен наш мир. Удивительный мир науки, такой, от которого у всех детей на планете горят глаза. ⠀ ⠀ Хотя, почему только у детей? ⠀ Даже со взрослым здесь происходят удивительные метаморфозы: ведь можно вновь почувствовать себя ребенком-первооткрывателем 🌠 ⠀ ⠀ #московскийпланетарий #моспланетарийдетям #планетарийсемье

Допис, поширений Алла Пугачева (@alla_pugacheva_forum)




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