05.10 20:23 MIGnews.com

Стремительное похудение Бочкаревой объяснили наркотиками

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Поклонники российская актрисы Натальи Бочкаревой, недавно попавшей в скандал с наркотиками, заподозрили что она похудела на 60 кг именно благодаря употреблению запрещенных веществ.Звезда сериала "Счастливы вместе" опубликовала фото в социальной сети Instagram свое фото, которое подписала словами русского философа XIX века Петра Чаадаева."Болезнь одна лишь заразительна. Здоровье – не заразительно, то же самое и с заблуждением и истиной. Вот почему заблуждения распространяются так быстро, а истина так медленно", - написала актриса, комментируя, по всей видимости, информацию о параличе, который у нее якобы развился на фоне скандала с наркотиками.В свою очередь подписчики Бочкаревой оценили ее внешность и поддержали ее, посоветовав бороться с несправедливостью, однако нашлись и возмущенные, считающие, что Бочкарева якобы могла убить человека, находясь за рулем "под кайфом".Кроме того, в ряд комментаторов уверяет, что сбросить 60 килограммов за год актриса так честно, как рассказывала, попросту не могла."После того как резко сбросила вес со 120 кг, когда снималась в "Счастливы вместе", сразу спалил, что начала жрать всякое дерьмо, простыми методами так быстро не похудеть", — пишут в сети."А я думаю в чем секрет такой стройной фигуры, такой формы, внешности. Секрет раскрыт", — смеются комментаторы и называют Бочкареву наркоманкой.