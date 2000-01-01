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Стремительное похудение Бочкаревой объяснили наркотиками | Фото:05.10 20:23   MIGnews.com

Стремительное похудение Бочкаревой объяснили наркотиками

Поклонники российская актрисы Натальи Бочкаревой, недавно попавшей в скандал с наркотиками, заподозрили что она похудела на 60 кг именно благодаря употреблению запрещенных веществ.

Звезда сериала "Счастливы вместе" опубликовала фото в социальной сети Instagram свое фото, которое подписала словами русского философа XIX века Петра Чаадаева.

"Болезнь одна лишь заразительна. Здоровье – не заразительно, то же самое и с заблуждением и истиной. Вот почему заблуждения распространяются так быстро, а истина так медленно", - написала актриса, комментируя, по всей видимости, информацию о параличе, который у нее якобы развился на фоне скандала с наркотиками.

В свою очередь подписчики Бочкаревой оценили ее внешность и поддержали ее, посоветовав бороться с несправедливостью, однако нашлись и возмущенные, считающие, что Бочкарева якобы могла убить человека, находясь за рулем "под кайфом".

Кроме того, в ряд комментаторов уверяет, что сбросить 60 килограммов за год актриса так честно, как рассказывала, попросту не могла.

"После того как резко сбросила вес со 120 кг, когда снималась в "Счастливы вместе", сразу спалил, что начала жрать всякое дерьмо, простыми методами так быстро не похудеть", — пишут в сети.

"А я думаю в чем секрет такой стройной фигуры, такой формы, внешности. Секрет раскрыт", — смеются комментаторы и называют Бочкареву наркоманкой.


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