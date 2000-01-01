05.10 18:15 MIGnews.com

Россиянин судится с Apple из-за "превращения" в гея

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Россиянин, проходящей в документах, как Д. Разумилов, подал в суд, обвинив американскую корпорацию в том, что загруженное им приложение криптовалютное приложение под названием GayCoins "превратило его в гея".В приложении он якобы получил анонимное сообщение с призывом непредвзято относиться к однополым отношениям, что Разумилов в итоге и сделал. И теперь, спустя два года после того как он получил соответствующее сообщение выяснилось, что мужчина состоит в постоянных отношениях с представителем своего пола."По прошествии двух лет я могу сказать, что нахожусь в отношениях с представителем своего пола, которые уже не могу прервать. У меня есть постоянный партнер, и я не знаю, как объяснить это родителям. После получения вышеупомянутого сообщения моя жизнь изменилась к худшему и больше никогда не вернется в нормальное русло", - сказано в тексте судебного иска.Возникает логичный вопрос, какое же отношение ко всему этому имеет компания Apple? Оказывается, это именно она заставила его вступить в гомосексуальные отношения, за что он теперь хочет получить компенсацию в размере $15 тысяч.