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Россиянин судится с Apple из-за `превращения` в гея | Фото:05.10 18:15   MIGnews.com

Россиянин судится с Apple из-за "превращения" в гея

Россиянин, проходящей в документах, как Д. Разумилов, подал в суд, обвинив американскую корпорацию в том, что загруженное им приложение криптовалютное приложение под названием GayCoins "превратило его в гея".

В приложении он якобы получил анонимное сообщение с призывом непредвзято относиться к однополым отношениям, что Разумилов в итоге и сделал. И теперь, спустя два года после того как он получил соответствующее сообщение выяснилось, что мужчина состоит в постоянных отношениях с представителем своего пола.

"По прошествии двух лет я могу сказать, что нахожусь в отношениях с представителем своего пола, которые уже не могу прервать. У меня есть постоянный партнер, и я не знаю, как объяснить это родителям. После получения вышеупомянутого сообщения моя жизнь изменилась к худшему и больше никогда не вернется в нормальное русло", - сказано в тексте судебного иска.

Возникает логичный вопрос, какое же отношение ко всему этому имеет компания Apple? Оказывается, это именно она заставила его вступить в гомосексуальные отношения, за что он теперь хочет получить компенсацию в размере $15 тысяч.


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