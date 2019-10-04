05.10 15:57 MIGnews.com

Рэпер Гуф угодил в расистский скандал

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В сети разгорелся скандал из-за высказывания российского рэпера Гуф (Алексея Долматова) о женщинах кавказской национальности.В интервью журналистке Ксении Собчак он обозвал из "хачухами"."Мне нравятся хачухи – я понял. У меня первая любовь была грузинка, жена – чеченка. Я часто смотрю на осетинок, армянок", – сказал Гуф журналистке.В ответ в сети рэпера начали серьезно критиковать, называя расистом, который не уважает женщин. В связи с этим, артисту пришлось записать видеообращение с извинениями."Хотел бы извиниться перед женщинами Кавказа. Никого не хотел задеть. Неправильно выразился, некрасиво вышло. Искренне сожалею", – написал он 5 октября в Instagram, обнародовав видеообращение.