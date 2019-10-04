Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Рэпер Гуф угодил в расистский скандал | Фото:05.10 15:57   MIGnews.com

Рэпер Гуф угодил в расистский скандал

В сети разгорелся скандал из-за высказывания российского рэпера Гуф (Алексея Долматова) о женщинах кавказской национальности.

В интервью журналистке Ксении Собчак он обозвал из "хачухами".

"Мне нравятся хачухи – я понял. У меня первая любовь была грузинка, жена – чеченка. Я часто смотрю на осетинок, армянок", – сказал Гуф журналистке.

В ответ в сети рэпера начали серьезно критиковать, называя расистом, который не уважает женщин. В связи с этим, артисту пришлось записать видеообращение с извинениями.

"Хотел бы извиниться перед женщинами Кавказа. Никого не хотел задеть. Неправильно выразился, некрасиво вышло. Искренне сожалею", – написал он 5 октября в Instagram, обнародовав видеообращение.



Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:11
Переговоры США и КНДР: Помпео сделал заявление
16:42
Сирия угрожает Турции тотальной войной
15:30
В Израиле подсчитали активы среднестатистической семьи
15:02
Шпионаж на Израиль: в Иране ответили по журналистке из РФ
14:44
Эрдоган собрался в наступление в Сирии: первые подробности
14:20
Бочкарева таинственно ответила по поводу паралича лица
13:57
Что будет со "сделкой века" при Ганце
13:31
Стрельба в Хайфе: задержан подозреваемый
13:12
В ООН выступили с заявлением из-за насилия в Гонконге
12:58
Все не так плохо? Стало известно о решении мужа Заворотнюк
12:34
Протесты в Ираке: подсчитано число жертв
11:50
Израильтянка пыталась попасть в Египет с запасом патронов
11:15
Посол Израиля поблагодарил страну, спасшую евреев
10:43
Пугачеву показали без фотошопа
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus