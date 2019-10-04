05.10 14:20 MIGnews.com
Бочкарева таинственно ответила по поводу паралича лица
Известная российская актриса, звезда сериала "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева, которую задержали с наркотиками в Москве, отреагировала на информацию о параличе лица.
Недоброжелателям и критикам она посвятила цитату русского философа Петра Чаадаева в Instagram.
"Болезнь одна лишь заразительна, здоровье не заразительно; то же самое с заблуждением и истиной. Вот почему заблуждения распространяются быстро, а истина так медленно», – написала она.
Отметим, что 4 октября в сети появилась информация, будто у Натальи парализовало часть лица на фоне скандала по поводу того, что ее задержали с кокаином в трусах на московской трассе.
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