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Бочкарева таинственно ответила по поводу паралича лица | Фото:05.10 14:20   MIGnews.com

Бочкарева таинственно ответила по поводу паралича лица

Известная российская актриса, звезда сериала "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева, которую задержали с наркотиками в Москве, отреагировала на информацию о параличе лица.

Недоброжелателям и критикам она посвятила цитату русского философа Петра Чаадаева в Instagram.

"Болезнь одна лишь заразительна, здоровье не заразительно; то же самое с заблуждением и истиной. Вот почему заблуждения распространяются быстро, а истина так медленно», – написала она.

Отметим, что 4 октября в сети появилась информация, будто у Натальи парализовало часть лица на фоне скандала по поводу того, что ее задержали с кокаином в трусах на московской трассе.




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