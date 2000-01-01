05.10 12:58 MIGnews.com

Все не так плохо? Стало известно о решении мужа Заворотнюк

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Муж Анастасии Заворотнюк, которая по сообщениям СМИ больна раком четвертой стадии, Петр Чернышев собирается продолжать выступления и гастроли.Об этом рассказала фигуристка, супруга пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова Татьяна Навка в интервью на "Вечернем шоу с Аллой Довлатовой".По ее словам, Чернышев будет гастролировать в октябре и в ноябре. Сейчас она с супругом Заворотнюк готовит номер к премьере нового шоу "Аленький цветочек". Жена Пескова утверждает, что трюки будут очень сложными и опасными.Навка также пообещала, что Чернышев выйдет на лед, несмотря на все слухи о его отказе от участия в проекте из-за тяжелой болезни звезды сериала "Моя прекрасная няня"."Это будет совершенно другое зрелище, чем "Руслан и Людмила". Мы с Петром будем летать на специальном балконе без страховки", — подчеркнул она.