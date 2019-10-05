Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Посол Израиля поблагодарил страну, спасшую евреев | Фото:05.10 11:15   MIGnews.com

Посол Израиля поблагодарил страну, спасшую евреев

Посол Израиля на Филиппинах Рафаэль Арпаз поблагодарил город Марикина за то, что власти во времена Холокоста предоставили приют сотням евреев, бежавших из Европы.

Об этом сообщает местное издание Manila Bulletin.

Уточняется, что тогдашний президент Филиппин Мануэль Кесон спас около 1200 евреев от эсэсовцев. Арпаз в первую очередь поблагодарил мэра города Марикина Марси Теодоро и представителей местных властей.

"Вы спасли нас от безразличия. Это было правильно. Я горжусь тем, что мы открыли вам наши двери и сердца. Марикина всегда будет вашим домом", – ответил Теодоро.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:34
Протесты в Ираке: подсчитано число жертв
11:50
Израильтянка пыталась попасть в Египет с запасом патронов
10:43
Пугачеву показали без фотошопа
10:01
Умер оскароносный продюсер, сбежавший от нацистов
09:40
Столкновения в Ираке: пострадавшие и комендантский час
09:24
Рафи Перец сделал выбор
09:06
Как повысить гемоглобин без лекарств: простые способы
08:43
Трамп готов снять с КНДР санкции при одном условии
07:27
Два пуска ракет из Газы
07:15
Названы продукты, предотвращающие рак
06:29
Боец ММА сразился с медведем: кто кого?
05:17
Картина Бэнкси с шимпанзе в парламенте ушла с молотка
04:10
Скорсезе раскритиковал кинофильмы студии Marvel
02:09
Французы изобрели экзоскелет для инвалидов
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus