05.10 11:15 MIGnews.com
Посол Израиля поблагодарил страну, спасшую евреев
Посол Израиля на Филиппинах Рафаэль Арпаз поблагодарил город Марикина за то, что власти во времена Холокоста предоставили приют сотням евреев, бежавших из Европы.
Об этом сообщает местное издание Manila Bulletin
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Уточняется, что тогдашний президент Филиппин Мануэль Кесон спас около 1200 евреев от эсэсовцев. Арпаз в первую очередь поблагодарил мэра города Марикина Марси Теодоро и представителей местных властей.
"Вы спасли нас от безразличия. Это было правильно. Я горжусь тем, что мы открыли вам наши двери и сердца. Марикина всегда будет вашим домом", – ответил Теодоро.
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