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Кот мешал спать хозяйке и спас ей жизнь 06.08 04:13   MIGnews.com

Кот мешал спать хозяйке и спас ей жизнь

В Британии произошел неоднозначный случай… Кот Тео из города Реддитч посмертно получил звание "Кот года" за спасение жизни своей хозяйки Шарлотт Диксон.

Хозяйка рассказала, как-то ночью она почувствовала себя плохо, из-за чего и проснулась. Понадеявшись, что к утру ей станет лучше, женщина попыталась снова уснуть. Но ей помешал кот. Восьмилетний Тео стал вести себя странно, громко мяукал и требовал внимания.

Шарлотт Диксон почувствовала, что ей становится хуже и вызвала скорую помощь, пишет Sky News.

Врачи обнаружили у женщины признаки наличия тромба и заявили, что если бы она уснула, то, вероятно, скончалась бы.


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