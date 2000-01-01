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Аэропорты ЕС столкнутся с перегруженностью 06.08 03:10   MIGnews.com

Аэропорты ЕС столкнутся с перегруженностью

Через 20 лет крупнейшие аэропорты Европы столкнутся с катастрофической перегруженностью, проинформировали в Организации по безопасности воздушной навигации (Евроконтроль).

Так, к 2040 году аэропорты будут не в состоянии справиться с масштабами воздушного трафика – особенно из-за развития бюджетных авиакомпаний.

За два десятилетия аэропорты будут обслуживать на 4 млн рейсов больше, а пассажиропоток увеличится на 360 млн человек, пишет RTBF.

Эти обстоятельства приведут к задержке в выполнении рейсов: количество рейсов с опозданием более чем на час возрастет в 7 раз.


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