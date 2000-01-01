06.08 03:10 MIGnews.com
Аэропорты ЕС столкнутся с перегруженностью
Через 20 лет крупнейшие аэропорты Европы столкнутся с катастрофической перегруженностью, проинформировали в Организации по безопасности воздушной навигации (Евроконтроль).
Так, к 2040 году аэропорты будут не в состоянии справиться с масштабами воздушного трафика – особенно из-за развития бюджетных авиакомпаний.
За два десятилетия аэропорты будут обслуживать на 4 млн рейсов больше, а пассажиропоток увеличится на 360 млн человек, пишет RTBF
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Эти обстоятельства приведут к задержке в выполнении рейсов: количество рейсов с опозданием более чем на час возрастет в 7 раз.
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