05.08 14:07 MIGnews.com

Супруга ученого хасида - девственница через 3,5 года брака

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Хайфский раввинатский суд рассматривает необычное дело о невыполнении супружеских обязанностей.Женщина из уважаемой хасидской семьи подала в суд на своего супруга, известного ученого-хасида, обвинив его в том, что за 3,5 года брака он ни разу не вступил с нею в половые отношения.Женщин привела в суд врачей-гинекологов, которые подтвердили, что она остается девственницей.Женщина потребовала развода и выплаты ее доли совместного имущества, в сумме 1 800 000 шекелей.Раввинатский суд с доводами женщины согласился, обязал мужа дать ей гет и выплатить требуемую сумму. Муж с решением суда не согласился и подал апелляцию. Раввины долго рассматривали дело, которое , по их словам “является очень сложными с практической, и с галахической точки зрения”. Апелляция мужа была в конце концов отклонена.