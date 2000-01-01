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У Вайнштейна есть доказательства своей невиновности | Фото:06.08 00:20   MIGnews.com

У Вайнштейна есть доказательства своей невиновности

Один из самых влиятельных кинопродюсеров США Харви Вайнштейн, обвиняемый в сексуальных домогательствах, намерен опубликовать несколько десятков электронных писем, которые, как он считает, могут его оправдать.

Об этом в воскресенье, 5 августа сообщает The Independent.

Несмотря на судебный запрет публикации писем, адвокаты Вайнштейна намерены добиться-таки разрешения и с помощью этих сообщений продемонстрировать суду, что жертва после предполагаемого изнасилования выражала любовь и привязанность к продюсеру.

В заявлении, представленном суду, отмечается, что продюсер состоял с этой женщиной в интимной связи по обоюдному согласию, а интимные отношения между ними продолжались и после эпизода, который истица рассматривает как изнасилование.

Однако не все так просто, поскольку все эти письма остались на рабочей почте Харви в The Weinstein Company, доступ к которой был заблокирован после его увольнения.

Поэтому скандальному продюсеру предстоит приложить немало усилия, чтобы оправдать себя.

Напомним, что Харви Вайнштейна обвиняют в изнасиловании одной женщины и принуждении к оральному сексу другой. Имя первой жертвы не раскрывается, а второй стала актриса Люсия Эванс. Кроме того, более 80 женщин сообщили о случаях сексуальных домогательств со стороны продюсера.

По данным издания, просьбу о снятии с кинопродюсера Харви Вайнштейна обвинения в изнасиловании одной из женщин подали в суд адвокаты обвиняемого 3 августа.

Ожидается, что в пятницу защита Вайнштейна подаст в верховный суд Нью-Йорка ходатайство о том, чтобы прекратить производство по этому делу.


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