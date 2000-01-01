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В официальной рекламе Google замечен русский мат 06.07 01:07   MIGnews.com

В официальной рекламе Google замечен русский мат

26 июня компания Google выпустила рекламное видео под названием "See yourself at Google". В нем рассказывается о внутреннем устройстве и работе компании. Также приглашаются новые специалисты для сотрудничества с Google.

На первый взгляд – обычный ролик. А не тут-то было! Спустя пару дней русскоязычное сообщество заметило, что в рекламе при показе процесса программирования, в некоторых строчках встречаются довольно знакомые русские выражения на транслите, которые мы по соображениям цензуры называть не станем.

Судя по всему, ругательные слова в коде написали не сотрудники Google. Компания использовала готовый ролик со стокового сайта Shutterstock, на котором размещают видео на продажу.

Позднее комментарий дал арт-директор петербургской видеокомпании Treedeo, которая создала тот самый стоковый ролик. Он заявил, что не знал, что их опубликованную в 2017 году работу использовала Google. Он отметил, что теперь в Treedeo будут проверять ролики перед публикацией на стоковом сайте.


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