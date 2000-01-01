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Электроскутеры делают Тель-Авив одновременно и адом, и раем 05.07 21:22   MIGnews.com

Электроскутеры делают Тель-Авив одновременно и адом, и раем

Матан Бен Ари был одним из многих, кто недавно вышел на одну из главных улиц Тель-Авива-не на машине или общественном транспорте, а на электрическом скутере. Он передвигается на нем всю неделю, в том числе по выходным, праздникам или еврейскому дню отдыха, когда общественный транспорт запрещен.

"Общественного транспорта нет, а такси стоят дорого", – сказал 28-летний. Парень. Что же делать? Остается лишь одно решение. Кроме того, это весело путешествовать таким образом".

Израильтяне в экономической столице страны Тель-Авиве давно начали использовать электрические скутеры и системы для их аренды на смартфонах. В основном их используют, чтобы пронестись вдоль средиземноморских пляжей с живописными пейзажами и избежать интенсивного дорожного движения.

Но не все так гладко, как кажется. Многие просто решают не ехать по проезжей части и отправляются в поездку по тротуарам. Из-за этого некоторые местные жители стали недолюбливать электроскутеры, которые сбивают пешеходов.


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