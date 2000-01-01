05.06 09:34 MIGnews.com

Facebook маркирует "контролируемые государством СМИ"

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Начиная с сегодняшнего дня, Facebook будет маркировать сообщения контролируемых государством СМИ в социальной сети. Компания впервые объявила о новшестве еще в октябре.В компании объявили маркировку частью масштабных мер по борьбе с дезинформацией во время выборов."Мы обеспечиваем большую прозрачность для этих издателей, поскольку они направляют влияние медиаорганизаций на стратегическую поддержку государства, и мы считаем, что люди должны знать, поступают ли новости, которые они читают, из публикации, на содержание которой может влиять правительство", - говорится в сообщении об обновлении.Facebook также заявил, что начнет маркировать рекламу торговых точек. Они "редко размещают рекламу в США", однако компания также будет блокировать демонстрацию подобных объявлений внутри страны в преддверии выборов, которые запланированы на ноябрь 2020 года.В США ярлыки будут отображаться прямо в каналах пользователя, в то время как в остальном мире они будут отображаться на страницах, в разделе "Прозрачность страницы" и в отображении страницы библиотеки объявлений.Facebook утверждает, что отобрал бренды для маркировки, посоветовавшись с "более чем 65 экспертами по всему миру, специализирующимися на медиа, управлении, правах человека и развитии".Сообщается, что при оценке Facebook учитывает такие факторы, как структура собственности издания, редакционные правила, недостающие утверждения, национальные законы и многое другое. Однако организации могут обжаловать маркировку.