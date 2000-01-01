06.06 05:43 MIGnews.com

Билл Гейтс прокомментировал теорию о чипировании людей

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Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс прокомментировал популярную теорию о массовом чипировании людей под видом вакцинации от коронавируса.По его словам, эти предположения слишком глупые и странные, чтобы их опровергать."Беспокоит то, что в такое время цифровые инструменты используются для всего этого сумасшествия. Когда в конечном счете у нас появится вакцина, нам нужно будет добиться формирования группового иммунитета, чтобы около 80% населения были вакцинированы. Но если они будут думать, что это афера, или что вакцины вредны, и люди не захотят вакцинирования, то болезнь продолжит убивать людей. Так что меня немного беспокоит существование всех этих сумасшедших идей", - сказал Гейтс.Стоит отметить, что миллиардер выделил $100 млн на распространение вакцины от COVID-19.