Канье Уэст пожертвовал $2 млн жертвам расизма в США
Известный американский рэпер Канье Уэст пожертвовал два миллиона долларов жертвам расизма. Канье отметил, что таким образом он решил поддержать афроамериканцев, пострадавших от полицейского произвола в США.
Часть денег из этой суммы пойдет на обучение дочери убитого Джорджа Флойда. Остальные же деньги будут направлены в благотворительные фонды, связанные с другими темнокожими жителями США, которые стали жертвами насилия и расизма.
Также деньги получат темнокожие владельцы предприятий, бизнес которых пострадал из-за пандемии коронавируса.