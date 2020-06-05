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Канье Уэст пожертвовал $2 млн жертвам расизма в США 06.06 01:05   MIGnews.com

Канье Уэст пожертвовал $2 млн жертвам расизма в США

Известный американский рэпер Канье Уэст пожертвовал два миллиона долларов жертвам расизма. Канье отметил, что таким образом он решил поддержать афроамериканцев, пострадавших от полицейского произвола в США.

Часть денег из этой суммы пойдет на обучение дочери убитого Джорджа Флойда. Остальные же деньги будут направлены в благотворительные фонды, связанные с другими темнокожими жителями США, которые стали жертвами насилия и расизма.

Также деньги получат темнокожие владельцы предприятий, бизнес которых пострадал из-за пандемии коронавируса.




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