06.06 01:05 MIGnews.com

Канье Уэст пожертвовал $2 млн жертвам расизма в США

JUST IN: Kanye West joins protest in his hometown Chicago. pic.twitter.com/IEUxe1kKNG — All Love Hip Hop (@AllLoveHipHop) June 5, 2020

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Известный американский рэпер Канье Уэст пожертвовал два миллиона долларов жертвам расизма. Канье отметил, что таким образом он решил поддержать афроамериканцев, пострадавших от полицейского произвола в США.Часть денег из этой суммы пойдет на обучение дочери убитого Джорджа Флойда. Остальные же деньги будут направлены в благотворительные фонды, связанные с другими темнокожими жителями США, которые стали жертвами насилия и расизма.Также деньги получат темнокожие владельцы предприятий, бизнес которых пострадал из-за пандемии коронавируса.