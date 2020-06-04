Маск: Amazon – монополист, надо его разделить

Основатель и генеральный директор компаний Tesla и SpaceX Илон Маск назвал принадлежащий Джеффу Безосу онлайн-ритейлер Amazon монополистом.
Об этом он написал своем Twitter.
Более того, Маск призвал "разделить" компанию. По данным Mashable, причиной заявления стало решение Amazon убрать из продажи книгу о коронавирусе COVID-19 бывшего автора New York Times Алекса Беренсона.
Публицист в последнее время приобрел популярность среди правых из-за скептицизма в отношении коронавируса.
Сам же Маск неоднократно выражал скепсис в отношении мер, принимаемых властями для сдерживания распространения инфекции. У него возник конфликт с властями округа Аламида в штате Калифорния из-за нежелания закрывать на карантин завод Tesla.