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Маск: Amazon – монополист, надо его разделить | Фото:06.06 02:30   MIGnews.com

Маск: Amazon – монополист, надо его разделить

Основатель и генеральный директор компаний Tesla и SpaceX Илон Маск назвал принадлежащий Джеффу Безосу онлайн-ритейлер Amazon монополистом.

Об этом он написал своем Twitter.

Более того, Маск призвал "разделить" компанию. По данным Mashable, причиной заявления стало решение Amazon убрать из продажи книгу о коронавирусе COVID-19 бывшего автора New York Times Алекса Беренсона.

Публицист в последнее время приобрел популярность среди правых из-за скептицизма в отношении коронавируса.

Сам же Маск неоднократно выражал скепсис в отношении мер, принимаемых властями для сдерживания распространения инфекции. У него возник конфликт с властями округа Аламида в штате Калифорния из-за нежелания закрывать на карантин завод Tesla.


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