Дело актера Депардье об изнасиловании закрыто

Парижская прокуратура прекратила расследование дела в отношении актера Жерара Депардье по обвинению в изнасиловании и домогательствах.
Предварительное расследование было начато 27 августа прошлого года после того, как молодая женщина, предположительно актриса, подала жалобу об изнасиловании и сексуальных домогательствах со стороны французского актера Жерара Депардье.
Тогда адвокат актера заявлял, что тот "полностью отрицает любое изнасилование, любое сексуальное посягательство, любое преступление", пишет Associated Press.
В прокуратуре сообщили, что дело в отношении Депардье было прекращено из-за отсутствия доказательств.