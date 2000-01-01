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Дело актера Депардье об изнасиловании закрыто 06.06 02:23   MIGnews.com

Дело актера Депардье об изнасиловании закрыто

Парижская прокуратура прекратила расследование дела в отношении актера Жерара Депардье по обвинению в изнасиловании и домогательствах.

Предварительное расследование было начато 27 августа прошлого года после того, как молодая женщина, предположительно актриса, подала жалобу об изнасиловании и сексуальных домогательствах со стороны французского актера Жерара Депардье.

Тогда адвокат актера заявлял, что тот "полностью отрицает любое изнасилование, любое сексуальное посягательство, любое преступление", пишет Associated Press.

В прокуратуре сообщили, что дело в отношении Депардье было прекращено из-за отсутствия доказательств.


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