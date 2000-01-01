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Израильский певец оправдывал свой пост в Facebook 05.06 08:52   MIGnews.com

Израильский певец оправдывал свой пост в Facebook

67-летний израильский певец Эфраим Шамир (Kaveret) подвергся резкой критике за шутку в Facebook о том, почему Сара Нетаниягу не умерла вместо первой леди Нехамы Ривлин.

Когда на него обрушился шквал критики, он начал отстаивать свои слова, называя критиканов "лицемерами, которые только что выбрали преступника", ссылаясь на премьер-министра, который вовлечен в три коррупционных расследования, пишет Timesofisrael.

Комментарии Шамира вызвали широкое осуждение, особенно со стороны лидеров "Ликуда". Министр Гила Гамлиэль называла Шамира "легендарным бывшим музыкантом", который сейчас занят "подстрекательством и ненавистью".

В заявлении партии "Ликуд" говорится, что этот пост "сильно шокировал" всех.


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