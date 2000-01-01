Израильский певец оправдывал свой пост в Facebook

Когда на него обрушился шквал критики, он начал отстаивать свои слова, называя критиканов "лицемерами, которые только что выбрали преступника", ссылаясь на премьер-министра, который вовлечен в три коррупционных расследования, пишет Timesofisrael.
Комментарии Шамира вызвали широкое осуждение, особенно со стороны лидеров "Ликуда". Министр Гила Гамлиэль называла Шамира "легендарным бывшим музыкантом", который сейчас занят "подстрекательством и ненавистью".
В заявлении партии "Ликуд" говорится, что этот пост "сильно шокировал" всех.