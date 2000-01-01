Тель-Авив - шестой самый перегруженный город в Азии
Согласно докладу, опубликованному вчера компанией TomTom, мегаполис Тель-Авив является шестым по загруженности городом в Азии.
Индекс трафика TomTom детализирует ситуацию с дорожным движением в 403 крупных городах в 56 странах мира.
Сообщается, что самый загруженный город №1 в мире, Мумбаи, жители которого, по докладу TomTom, тратят в среднем на 65% больше времени из-за пробок.
Жители Тель-Авива тратят на 42% больше времени, на передвижение на личном авто без пробок, пишет Timesofisrael.
За Мумбаи следуют столица Колумбии Богота (63%), Лима, Перу (58%), Нью-Дели в Индии (58%) и Москва (56%), которые вместе составляют пятерку самых перегруженных городов в мире.
В Азии после Мумбаи и Нью-Дели идут Джакарта, Индонезия (53%), Бангкок, Таиланд (53%), Чунцин, Китай (44%) и Тель-Авив (42%). Последняя четверка из ТОП-10 в Азии (Дальний Восток): Чжухай, Китай (42%), Гуанчжоу, Китай (42%), Токио, Япония (41%) и Пекин (40%).