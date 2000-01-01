Помощь адвоката для получения статуса в Израиле?

Что может сделать адвокат, чего не сделать самостоятельно?
Только квалифицированный адвокат, специализирующийся на получении статуса, знает процедуру в полном объеме и все ее этапы. В том числе знает, какие нужны документы на каждом этапе, как себя вести в Министерстве внутренних дел (Мисрад а-пним), как правильно отвечать на вопросы, заданные в ходе интервью для получения статуса и др. Квалифицированный адвокат может не только быстро решить все вопросы, но и предотвратить будущие проблемы, которые могут возникнуть во время процедуры.
Преимущества процесса получения статуса при обращении в юридический офис:
- Знание и понимание процедуры: Полное понимание процесса получения статуса на всех многочисленных этапах, в том числе перечня документов, которые должны быть представлены, тактики поведения на встречах в Министерстве внутренних дел и другое, содействует в ускорении процесса получения статуса, а также предотвращению задержек и отказов в рассмотрении просьб в Министерстве внутренних дел.
- Экономия времени: С учетом длительности и сложности процедуры получения статуса, только квалифицированный адвокат, специализирующийся в данной области, может провести на профессиональном уровне быстрый заказ очереди в Министерстве внутренних дел (Мисрад а-пним), подготовить полное и подробное прошение на получение статуса и все нужные документы к нему, дать подробное разъяснение по поводу всех документов, а также предоставить клиенту их образцы и др. Все это значительно экономит время при получении статуса и способствует быстрому продвижению процедур в Министерстве внутренних дел (Мисрад а-пним), и предотвращает будущие проблемы в процессе.
- Профессиональная поддержка во время процедуры: Во многих случаях, только профессионализм адвоката, специализирующегося в данной области, его знание как этапов прохождения процедуры, так и работу отделов Министерства внутренних дел, их требования и направления, обеспечивает быстрое прохождение процедур получения статуса, и предотвращает возможные будущие проблемы, часто создаваемые самими клиентами из-за непонимания процесса и всех его тонкостей. Мы обеспечиваем полную поддержку, эмоциональную и профессиональную, для клиентов на всех этапах получения статуса.
- Будущие финансовые сбережения: Только точная координация действий и упорядоченный процесс получения статуса, то есть правильная подача документов, предотвращение споров и всех возможных проблем, которые могут возникнуть в рамках обращения в Министерство внутренних дел, сэкономит клиентам много денег, которые придется потратить в случае подачи обжалований и апелляций в суд и в другие инстанции.
Каковы этапы подачи просьбы для получения статуса?
Основные этапы получения статуса:
1. Подготовка документов согласно требованиям Министерства внутренних дел (Мисрад а-пним): Это очень важный этап. Согласно требованиям Министерства внутренних дел необходимо не только подготовить много различных документов из разных инстанций из страны рождения/проживания просителя статуса, но и заверить их апостилем. Подготовка документов занимает долгое время и необходимо собрать все документы до подачи заявки на получение статуса.
Важно понимать, что обращение к квалифицированному юристу, специализирующему в данной области, который проконсультирует своих клиентов относительно необходимых документов, также даст примеры этих документов и полное разъяснение по поводу их заверения, проверит все документы и другое, сократит время на данном этапе и ускорит процедуру получения статуса.
2. Бронирование очереди в Министерство внутренних дел (Мисрад а-пним): Поскольку учреждения Министерства внутренних дел (Мисрад а-пним) в Израиле загружены, то очереди заказывают на несколько месяцев вперед. Обращение квалифицированного юриста, для заказа очереди, дает возможность получить ближайшую очередь в кратчайшие сроки, что значительно ускорит рассмотрение прошения и получение статуса.
3. Подготовка и подача прошения в Министерство внутренних дел: На этом этапе требуется профессиональная подготовка просьбы, включая все документы, требуемые в соответствии с нормативно-правовыми актами Министерства внутренних дел, в том числе заграничный паспорт, действительный сроком на два года вперед. Важно понимать, что представление всех документов и правильные формулировки прошения позволят получить статус и предотвратить будущие задержки в процессе.
3. Интервью в Министерстве внутренних дел: В рамках юридического сопровождения, клиент не только получит объяснение относительно всех нюансов дела, ему также объяснят, как себя правильно вести на интервью, а присутствие адвоката во время интервью может повлиять на ход интервью, предотвратит множество возможных противоречий и будет содействовать продвижению процесса.
Офис адвоката Матана Ходорова имеет многолетний опыт в вопросах получения статуса для клиентов согласно закону о возвращении, включая сопровождение от начала процесса и до конца, подачу апелляций в МВД, подачу ходатайств и кассационных жалоб в суды и прочее.
В течение многих лет офис адвоката Матана Ходорова успешно вел многочисленные дела, в которых существовали различные ограничения в получении статуса, как из-за уголовного прошлого (убийство, употребление наркотиков, нападение и прочие) за границей, так и в Израиле.
Для получения консультации по интересующим вас вопросам рекомендуем обращаться в адвокатскую контору Матана Ходорова.
АДВОКАТ МАТАН ХОДОРОВ, магистр Еврейского университета, специализируется, в том числе, на вопросах получения гражданского статуса, по проблемам МВД, вопросам семейного права и суррогатного материнства