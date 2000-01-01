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Uber собирается отключать пользователей с низким рейтингом | Фото: AFP05.06 14:00   MIGnews.com

Uber собирается отключать пользователей с низким рейтингом

Компания Uber ввела новое правило, по которому водители и пассажиры с низким рейтингом будут лишены возможности использовать приложение Uber, заявив, что это поможет «стимулировать» людей относиться друг к другу с большим уважением.

«Мы становимся достаточно невежливыми как общество», - заявили представителе компании, по информации издания Hill.

«Мы можем как-то помогать людям быть добрее друг к другу, ведь мы все видели, людей, бросающих напитки в бариста Starbucks, просто потому что они перестали быть сдержанными, и мы видим это каждодневно, так что, если Uber может помочь нам быть сдержаннее и уважительнее, то это нужно поддержать.”

Uber объявил, что он планирует запретить пассажирам с рейтингом «значительно ниже среднего» использовать их приложение.

Компания ожидает, что новая политика позитивно повлияет на поведение как водителей, так и пассажиров и считает, что этот шаг "правильная вещь".

Новая инициатива является частью кампании по продвижению новых принципов сообщества Uber: уважительного отношения ко всем, помощь друг другу в поддерживании безопасности и соблюдение законов.

«Уважение - это улица с двусторонним движением, а также и ответственность», - заявила Кейт Паркер, глава департамента по безопасности и инициатив Uber.


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