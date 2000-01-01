Израильская лотерея не может найти двух миллионеров
12-й канал израильского ТВ сообщает о том, что израильская национальная лотерея, Мифаль Ха Паис, не может найти двух победителей последних розыгрышей, каждый из которых выиграл по несколько миллионов шекелей.
В розыгрыше 3100, состоявшемся 29 января, первый приз, 10 миллионов шекелей, получили два победителя, один из которых до сих пор не явился в офисы Мифаль Ха Паис для того, чтобы забрать причитающиеся ему 5 миллионов шекелей.
В розыгрыше 3106, состоявшемся 16 февраля, второй приз составил 2 миллиона шекелей. Победитель также не появился до сих пор.
По уставу лотереи, победители могут получить свои выигрыши в течение полугода.