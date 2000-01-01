05.06 13:32 MIGnews.com

Израильская лотерея не может найти двух миллионеров

Поделиться

Все по теме

Комментарии





12-й канал израильского ТВ сообщает о том, что израильская национальная лотерея, Мифаль Ха Паис, не может найти двух победителей последних розыгрышей, каждый из которых выиграл по несколько миллионов шекелей.В розыгрыше 3100, состоявшемся 29 января, первый приз, 10 миллионов шекелей, получили два победителя, один из которых до сих пор не явился в офисы Мифаль Ха Паис для того, чтобы забрать причитающиеся ему 5 миллионов шекелей.В розыгрыше 3106, состоявшемся 16 февраля, второй приз составил 2 миллиона шекелей. Победитель также не появился до сих пор.По уставу лотереи, победители могут получить свои выигрыши в течение полугода.