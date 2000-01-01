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Мэр Мехико разрешила мальчикам носить юбки 05.06 14:15   MIGnews.com

Мэр Мехико разрешила мальчикам носить юбки

Мэр Мехико Клаудия Шейнбаум, заявила, что “мальчики могут носить юбки, если они хотят, и девочки могут носить брюки, если они хотят”. Она добавила, что данная мера позволит создать ”условия равенства, справедливости” .

Также мэр подчеркнула, что это уже “вошло в историю” и что новая мера вступит в силу “немедленно”. Заявление было сделано во время посещения начальной школы в центре Мехико.

Трансгендерные активисты одобрили заявление и сказали, что такое решение поможет детям, которые до сих пор носили форму, с которой, возможно, они не идентифицировали себя.

Министр образования Эстебан Моктесума поддержал решение мэра и сказал, что уверен, что многие другие штаты последуют этому примеру.


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