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Понедельник - не самый худший день, - ученые | Фото: Thinkstock06.06 02:37   MIGnews.com

Понедельник - не самый худший день, - ученые

По мнению ученых из Сиднея, самым тяжелым днем ​​недели является среда. А вот какой из семи дней можно назвать самым неудачным? Ученые из Лондонской школы экономики дали свой ответ.

В исследовании британских ученых приняли участие более 20 000 жителей Англии. Все участники дважды в день описывали свое эмоциональное состояние.

Оказалось, что самым несчастливым днем ​​является вторник. Так как в понедельник воспоминания о выходных еще достаточно яркие, показатели настроения и психологического состояния остаются достаточно высокими.

Но во вторник практически у всех испытуемых настроение резко падает. Сказывается рабочая занятость и осознание того, что к выходным еще далеко.
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