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Ученые: мужская потенция зависит от питания | Фото: Thinkstock05.06 23:19   MIGnews.com

Ученые: мужская потенция зависит от питания

Ученые из Испании считают, что для выработки здоровой спермы мужчине необходимо потреблять меньше белков и жиров.

Мужская потенция - очень важный и главный фактор мужской половой силы. От производительности потенции зависит и психо-эмоциональное состояние человека. Очень проблематично для мужчины иметь проблемы с эрекцией, половой активностью. Для того, чтобы избежать таких проблем, нужно следить за своим здоровьем, питанием и физической нагрузкой.

Испанские ученые провозгласили: здоровое питание - здоровая сперма. Проведя ряд исследований, они пришли к выводу, что сбалансированная диета не только предотвращает развитие диабета и гипертонии, но и улучшает репродуктивные способности сильного пола.

Уже давно установлена ​​связь между развитием мужского бесплодия и употреблением определенных продуктов питания. Преобладание в рационе мясо-молочных продуктов снижает качество мужского семени. Специалисты установили, что для выработки здоровой спермы необходимо потреблять меньше белков и жиров, больше пищевых волокон, углеводов, витамина С, ликопина и фолата.
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