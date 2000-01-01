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70% родителей выбрали накопительные программы для детей | Фото: Thinkstock05.06 21:55   MIGnews.com

70% родителей выбрали накопительные программы для детей

За 6 месяцев с начала действия программы “Накопления - каждому ребенку”, объявленной министерством финансов и Институтом национального страхования, родители 2,1 миллиона детей (около 70% имеющих право на льготу) сообщили “Битуах Леуми” о своем решении, куда перечислять дополнительные 50 шекелей к “детским” пособиям. Для остальных детей выбор будет сделан государством.

“Впервые государство раздает деньги своим гражданам, - прокомментировал открытие программы “Накопления - каждому ребенку” министр финансов Моше Кахлон. - Это важнейшее решение, которое повлияет на будущее наших детей и послужит равенству возможностей. Эти деньги дети смогут вложить в получение высшего образования, открытие собственного бизнеса. Очень большой процент людей сделал свой выбор, и это выдающееся достижение, по сравнению с подобными проектами в других странах”.

В Минфине довольны высоким процентом выбравших программу накоплений для детей: стоит напомнить, что всего за 10 дней до истечения предоставленного государством срока на принятие решения таких было всего около 50%. За последние две недели были открыты накопительные программы в пенсионных фондах или накопительные счета в банках для полумиллиона детей.

64% родителей выбрали для своих детей накопительные программы в пенсионных кассах, 36% предпочли накопительные счета в банках. 32% накопительных программ были открыты в компании “Альтшуллер”, 13% - в компании “Псагот”. Среди банков больше всего счетов были открыты в “Апоалиме” - 13% от общего количества программ “Накопления - каждому ребенку”. Далее следует “Леуми” с 7%.

65% родителей распорядились вкладывать для их детей 50 шекелей в месяц дополнительно, сверх 50 шекелей от государства. Разница переводится из пособий на детей, выплачиваемых Институтом национального страхования. Накопительные программы для 77% детей из тех, чьи родители сделали свой выбор, были открыты посредством специально созданного для этой цели сайта.

Для детей, родившихся до 1 января 2017 года, чьи родители не выбрали накопительную программу до 1 июня 2017 года, программы будет открывать государство, основываясь на рекомендациях специалистов. Для детей до 15-летнего возраста будет открыта накопительная программа в пенсионной кассе, для детей старше 15 лет - накопительный счет в банке, куда переводятся “детские” пособия, и в случае, если этот банк входит в список банков, допущенных к ведению накопительных программ в рамках “Накопления - каждому ребенку”.

Отметим, что родителям детей, родившихся после 1 января 2017 года, предоставлены дополнительные полгода на выбор накопительной программы.
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