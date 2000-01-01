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В Петах-Тикве построят новый район на 12 тысяч единиц жилья 06.06 05:33   MIGnews.com

В Петах-Тикве построят новый район на 12 тысяч единиц жилья

Кабинет министров по вопросам жилья, возглавляемый министром финансов Моше Кахлоном, утвердил в понедельник, 5 июня, передачу нескольких участков в самых востребованных районах в центре страны под строительство жилья. В частности, будет построен жилой массив на 12 тысяч единиц жилья в районе Кфар-Сиркин в Петах-Тикве.

Первый участок площадью 900 дунамов предназначен для строительства малоэтажных жилых домов с палисадниками возле Кфар-Сиркин, а на территории, прилегающей к микрорайону Амишав, будут построены многоэтажные и многоквартирные дома. Всего в новом жилом массиве планируется строительство 4.000 единиц жилья, общественные здания, торговые помещения, скверы и детские площадки.

На втором участке, площадью 2.100 дунамов, будут построены 8.000 единиц жилья, центры занятости, торговые и коммерческие помещения. Кроме того, вдоль берегов рек Шило и Мазур будет разбит парк. Этот участок расположен на востоке Петах-Тиквы. Большая часть обоих участков находится под юрисдикцией муниципалитета Петах-Тиквы, другая часть - в ведении окружного совета Дром а-Шарон.

В настоящее время территории используются системой безопасности, и в соответствии с соглашением о переносе военных объектов из центральных районов страны, первая часть участков будет освобождена к концу 2018 года. Таким образом, утвержденные сегодня планы строительства являются продолжением программы переноса военных баз из районов плотной застройки и передачи освободившихся территорий под строительство жилья.
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